La scuola di via Jona sarà intitolata ad Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si è suicidato dopo essere stato vittima di bullismo. La sua morte è avvenuta il 20 novembre di quell’anno, mentre frequentava il liceo scientifico Cavour di Roma. La decisione di dedicare l’edificio al ragazzo è stata presa per ricordarne la vicenda e sensibilizzare sui temi del cyberbullismo e delle violenze tra coetanei.

Milano – La nuova scuola di via Jona porterà il nome di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si è tolto la vita il 20 novembre 2012 dopo essere stato bullizzato dai compagni di scuola al liceo scientifico Cavour di Roma. La sua storia è stata raccontata e resa nota al grande pubblico (e soprattutto a centinaia di migliaia di coetanei) dalla madre Teresa Manes, che scoprì soltanto dopo la tragica morte del figlio che gli altri alunni avevano creato addirittura una pagina Facebook contro di lui etichettandolo come “il ragazzo dai pantaloni rosa”. Il motivo? Una volta ne indossò in classe un paio di quel colore, stinti dal passaggio in lavatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Andrea Spezzacatena, la scuola di via Jona avrà il nome del “ragazzo con i pantaloni rosa”

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