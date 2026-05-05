Paliano Al Teatro Esperia una riflessione collettiva sul bullismo con la presentazione del libro Il ragazzo dai pantaloni rosa

Lunedì 4 maggio al Teatro Esperia di Paliano si è tenuta una presentazione del libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” dedicata a una riflessione collettiva sul tema del bullismo. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, che ha ascoltato con attenzione le letture e i commenti sul testo, affrontando le problematiche legate alla violenza e alle discriminazioni tra i giovani. La serata si è conclusa con un dibattito tra i presenti e gli autori.

Cronache Cittadine PALIANO – Un pubblico attento e coinvolto ha partecipato, Lunedì 4 Maggio, alla presentazione del libro Il ragazzo dai pantaloni L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Paliano. Al Teatro Esperia una riflessione collettiva sul bullismo con la presentazione del libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” Notizie correlate "Il ragazzo dai pantaloni rosa" e le tragedie dietro al bullismoLunedì 9 marzo si è tenuto un importante momento di confronto tra Teresa Manes e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado... Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical: al Teatro Sistina il coraggio di esistere oltre il pregiudizioIl 20 febbraio 2026, al Teatro Sistina, è andata in scena una prima teatrale degna di nota. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L’Italia che lascia indietro i giovani: il libro di Serena Angioli accende il dibattito a Paliano; Giornata Internazionale delle Ostetriche e Festa della Mamma: le iniziative della ASL Frosinone; Frosinone, iniziative Asl per giornata delle ostetriche e festa della mamma: incontri, eventi e percorsi per le famiglie; Settimana della nascita e della maternità in provincia di Frosinone: la ASL Frosinone celebra ostetriche e famiglie con un ricco calendario di eventi. Nel pomeriggio di giovedì 30 maggio si è svolto, al teatro Esperia, un confronto ricco di spunti e visioni dedicato alla presentazione del libro “L’Italia può diventare un paese per giovani” di Serena Angioli, all’interno della rassegna “”Una Primavera di libri” - facebook.com facebook Laboratorio a Londra per il Teatro Finestra di Aprilia: "Esperienza unica" x.com