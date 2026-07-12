La madre di Andrea, noto come il ragazzo dai pantaloni rosa, ha ringraziato Milano dopo la presentazione di un film dedicato a suo figlio. Ha affermato che il film lo rende più immortale e spera che venga intitolata una scuola a suo nome, così che il ricordo di Andrea possa durare nel tempo. La madre ha espresso gratitudine verso la città per aver contribuito a mantenere vivo il ricordo del ragazzo.

“Mio figlio è diventato Highlander con il film dedicato a lui (“Il ragazzo dai pantaloni rosa“, ndr ). Adesso, se nascerà una scuola che porterà il suo nome, Andrea sarà ancora più immortale. Sono immensamente felice”. Teresa Manes è la madre di Andrea Spezzacatena, che si è tolto la vita il 20 novembre 2012 nella sua casa a Roma. Aveva appena compiuto 15 anni. Non lasciò nulla: non una lettera, non un segno che potesse spiegare il gesto estremo. Poi la scoperta di una pagina Facebook chiamata “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. L’avevano creata alcuni compagni per deriderlo. Era diventato bersaglio dei bulli. E a un certo punto quel peso sul cuore è diventato insostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - La mamma di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: “Grazie Milano. Ora mio figlio sarà ancora più immortale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samuele Carrino, Il ragazzo dai pantaloni rosa - Il musical, intervista «Sistina già vuoto emoziona»

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio rompe il silenzio: “Mio figlio…”. Ora cosa gli succedeLa vicenda del delitto di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica con nuove dichiarazioni di una madre, che ha rotto il silenzio...

Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical al SistinaUn musical che racconta la storia di un ragazzo di 15 anni vittima di cyberbullismo andrà in scena al teatro Sistina.

Argomenti più discussi: La mamma di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: Grazie Milano. Ora mio figlio sarà ancora più immortale; Andrea Kerbaker: Amo i libri grazie a mamma, ho salvato biblioteche intere; Eventi segnalati dai Comuni; Rose Villain mostra le prime foto da mamma: ciuccio, biberon e tanta dolcezza grazie al piccolo Francis Knight.

Oggi ho ricevuto il premio Le Grandi Guglie della Grande Milano del Centro Studi Grande Milano. È uno dei premi più importanti della mia carriera. É un premio importante davvero. Sono emozionato e sono felice che a condividere questa mia gioia ci sia la mi x.com

La mamma di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: Grazie Milano. Ora mio figlio sarà ancora più immortaleTeresa Manes porta avanti una campagna contro il bullismo per promuovere la gentilezza: C’è ancora da fare, non mi fermo. L’intitolazione della scuola a Cascina Merlata mi dà ancora più forza ... ilgiorno.it