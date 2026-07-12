Andrea Prapugicu, nuotatore nato nel 2003, è stato convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per partecipare ai Giochi del Mediterraneo. La competizione internazionale si svolgerà tra atleti provenienti da paesi del bacino mediterraneo e rappresenta un evento di rilievo nel panorama sportivo. La convocazione segna il suo ingresso sulla scena internazionale.

Grande soddisfazione per il nuoto aretino. Andrea Prapugicu, classe 2003, è stato convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per partecipare ai prossimi Giochi del Mediterraneo, prestigiosa competizione internazionale che riunirà atleti provenienti da tutto il bacino mediterraneo. La manifestazione si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre, mentre le gare di nuoto sono in programma dal 22 al 25 agosto. Per Prapugicu si tratta di un riconoscimento importante, arrivato al termine di una stagione che lo ha visto protagonista nelle principali competizioni nazionali. Nato e cresciuto sportivamente nelle fila dell’Asd Arezzo Nuoto, il giovane atleta proviene dal vivaio della piscina di Subbiano, quando l’impianto era gestito dalla storica associazione aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Andrea Prapugicu convocato ai Giochi del Mediterraneo: il talento aretino approda sulla scena internazionale

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