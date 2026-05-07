Giochi del Mediterraneo e giornalisti da tutta Europa | respiro internazionale a Francavilla
A Francavilla Fontana si svolge un evento internazionale legato ai Giochi del Mediterraneo, con giornalisti provenienti da tutta Europa presenti sul posto. Nella cittadina si è creato un nuovo spazio pubblico, costruito nel punto in cui prima non c’era nulla, destinato all’allenamento degli atleti di badminton che parteciperanno alle gare. La struttura si trova all’interno di un palazzetto appositamente dedicato alle competizioni.
FRANCAVILLA FONTANA - “Uno spazio pubblico progettato e realizzato lì dove non c'era. Qui si alleneranno gli atleti delle gare di badminton previste per i Giochi del Mediterraneo nel Palazzetto. Poi i vincitori di questo torneo internazionale - che si disputerà interamente a Francavilla Fontana -.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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