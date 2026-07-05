La regione Puglia ha convocato un tavolo istituzionale sulla viabilità per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'incontro si terrà martedì 7 luglio alle 11 a Bari. La riunione coinvolgerà rappresentanti delle autorità locali e regionali per discutere le questioni legate alle infrastrutture stradali e alla mobilità in vista dell’evento. Non sono stati forniti dettagli sui punti all’ordine del giorno.

Tarantini Time Quotidiano La Regione Puglia ha convocato per martedì 7 luglio, alle ore 11 a Bari, un tavolo istituzionale dedicato alla viabilità in vista dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’incontro, richiesto dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, servirà a fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali e dei principali cantieri stradali collegati all’evento. Al tavolo parteciperanno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Provincia Gianfranco Palmisano e il responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia Francesco Ruocco. L’obiettivo è analizzare le condizioni della viabilità provinciale, gli interventi di competenza Anas e le principali direttrici di collegamento con gli impianti che ospiteranno le competizioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, convocato il tavolo regionale sulla viabilità: confronto il 7 luglio a Bari

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