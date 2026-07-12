Gli investigatori hanno confermato che l’ex calciatore Andrea Mussoni ha incendiato il Kiosko nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2024. L’incendio ha distrutto il locale di proprietà di Filippo Malatesta. Mussoni è stato chiamato a processo per il reato di incendio doloso. La decisione si basa su elementi raccolti dagli inquirenti che lo indicano come responsabile dell’episodio.

Rimini, 12 luglio 2026 – Per gli investigatori non ci sono dubbi. La notte tra il 14 e il 15 aprile del 2024 fu l’ex calciatore Andrea Mussoni ad appiccare i l fuoco al Kiosko, il locale di Filippo Malatesta. Un incendio devastante, che ridusse in cenere il pub a Villa Verucchi o che il cantante gestisce insieme ai famigliari. Il 14 aprile (era una domenica) Mussoni era stato al Kiosko: lì aveva aggredito l’ex fidanzata prendendola a schiaffi davanti agli amici ed era stato per questo allontanato proprio da Malatesta. E mentre andava via dal Kiosko, Mussoni aveva urlato al cantante: “Stai tranquillo che domani il locale non ce l’hai più, che ti tiro 4 molotov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Mussoni a processo: l’ex calciatore del Rimini accusato dell’incendio doloso che distrusse il Kiosko

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