Via Nizza processo lampo | l’incendio doloso che uccise il giovane

Un processo rapido si sta svolgendo in tribunale riguardo all’incendio avvenuto in via Nizza il 29 giugno, che ha causato la morte di un giovane di 33 anni. L’accusa ha chiesto il giudizio immediato contro un uomo, sospettato di aver manomesso il sistema del gas, provocando l’esplosione. La vicenda si concentra su questa manomissione, che ha portato alla tragedia.

? Cosa sapere Giudizio immediato per Giovanni Zippo per l'incendio in via Nizza del 29 giugno.. L'esplosione causata dalla manomissione del gas uccise il trentatreenne Jacopo Peretti.. Il tribunale ha disposto il giudizio immediato per Giovanni Zippo dopo l’esplosione avvenuta in via Nizza, un evento che ha causato la morte del trentatreenne Jacopo Peretti nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2025. L’indagine ha ricostruito una dinamica tragica: un incendio doloso nell’appartamento della ex compagna dell’imputato avrebbe innescato la deflagrazione nel palazzo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dietro il gesto ci sarebbe stata la benzina e il taglio di un tubo del gas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Nizza, processo lampo: l’incendio doloso che uccise il giovane Notizie correlate Incendio doloso: arrestato l’uomo che ha dato fuoco all’exUn uomo di 36 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Comiso per aver appiccato un incendio nell’appartamento della sua ex... Tragedia a Ponticelli: 20 anni per lo sparo che uccise il giovaneIl destino di Fabio Ascione si è sigillato all’alba di martedì 7 aprile, quando un proiettile sparato accidentalmente durante uno scontro armato tra...