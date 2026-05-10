A Pesaro, si è tenuta una protesta in darsena legata alla richiesta di 11 milioni di euro per il porto. La somma potrebbe non essere sufficiente a coprire le spese della cassa di colmata. È stato annunciato anche il nome del nuovo rappresentante incaricato di negoziare con l’Autorità Portuale, coinvolgendo direttamente le parti interessate. La questione si inserisce nell’ambito delle discussioni sul finanziamento e sulla gestione dell’infrastruttura portuale locale.

? Punti chiave Perché gli 11 milioni stanziati potrebbero non bastare per la cassa di colmata?. Chi è il nuovo rappresentante incaricato di negoziare con l'Autorità Portuale?. Come influirà il dragaggio sulla sicurezza delle navi per i turisti?. Perché le associazioni ambientaliste hanno convocato una manifestazione al molo?.? In Breve Renato Morsiani avverte che 11 milioni sono insufficienti per la cassa di colmata.. Stefano Cioppi sostituisce Raniero De Angelis nel consiglio dell'Autorità Portuale.. Solo 125mila euro stanziati per il dragaggio dopo trent'anni di inattività.. Associazioni ambientaliste manifestano oggi alle 18:00 presso la Calata Caio Duilio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, protesta in darsena: Biancani chiede 11 milioni per il porto

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Biancani batte cassa... di colmata: "Ridateci gli 11 milioni per farla". In cento invadono la nuova darsena"Protesto e protestiamo perché a questa città devono essere restituiti i soldi che ci hanno portato via per il dragaggio e la cassa di colmata.

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