A Pescara, la sosta a pagamento sul lungomare sarà attiva dal 2 maggio al 13 settembre. Le tariffe varieranno da 1 a 5 euro, con l’obiettivo di gestire meglio il flusso di veicoli tra le zone turistiche e quelle residenziali. Questa misura riguarda specificamente l’area del lungomare e si applica durante i mesi estivi. La regolamentazione delle tariffe è stata comunicata alle autorità competenti e alle associazioni di categoria.

? Cosa sapere Pescara riattiva la sosta a pagamento sul lungomare dal 2 maggio al 13 settembre.. Tariffe tra 1 e 5 euro regolano i flussi tra aree turistiche e residenti.. Dal 2 maggio al 13 settembre 2026, i parcheggi sul lungomare di Pescara e nelle zone limitrofe torneranno a essere a pagamento, con tariffe che variano tra 1 euro l’ora e i 5 euro per l’intera giornata a seconda della zona interessata. La gestione della sosta estiva tocca da vicino sia chi vive nel cuore della città sia chi frequenta i borghi e le aree più periferiche, poiché l’ordinanza comunale stabilisce regole precise per il periodo che va da sabato prossimo fino a domenica 13 settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: sosta a pagamento sul lungomare, ecco le nuove tariffe

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