Un commerciante di Pozzuoli ha dichiarato di non voler lasciare la zona, affermando: “Andare via? Mai, qui c’è il mio lavoro”. La sua risposta arriva in un momento di preoccupazione crescente tra residenti e attività commerciali dei Campi Flegrei, dove si registra una serie di scosse sismiche continue. La sua posizione si unisce a quella di altri che preferiscono restare, nonostante i rischi ancora presenti.

Roberto Mauro, commerciante di Pozzuoli, sul terremoto infinito dei Campi Flegrei (inchiesta Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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