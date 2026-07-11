Un ex dirigente ha dichiarato di aver percorso oltre 300.000 chilometri in quattro anni per svolgere il proprio lavoro, sostenendo di aver agito con dignità e di essere in pace con la propria coscienza. La sua difesa riguarda il caso dei rimborsi, e ha affermato di aver operato per mappare il territorio, rifiutando di giustificare eventuali contestazioni. La posizione è stata espressa durante un procedimento legale in corso.

Pesaro, 11 luglio 2026 – “ La mia coscienza è a posto. Ho fatto il lavoro per cui ero stato chiamato”. Angelo Giuliani, 71 anni, ex dirigente oggi in pensione, è imputato per truffa ai danni dell’ente pubblico nella vicenda dei rimborsi chilometrici corrisposti tra il luglio 2018 e il maggio 2022, quando era stato destinato a tempo pieno alla Regione Marche, al Servizio Caccia e Pesca delle Acque Interne. Centoundicimila euro, secondo l’accusa, tra rimborsi chilometrici e indennità di missione per 304.105 chilometri in quattro anni, con un record di 921 chilometri dichiarati in 10 ore e 56 minuti il 10 dicembre 2021, in pieno Covid. Quel giorno, secondo quanto indicato, sarebbe partito da Urbino alle 8,24 e sarebbe rientrato alle 19,20, il tutto senza transiti autostradali e con una velocità media stimata intorno ai 90 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La difesa di Angelo sul caso rimborsi: “Oltre 300mila Km in 4 anni? Per fare mappe bisogna andare sul territorio. Ho fatto il mio lavoro con dignità”

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