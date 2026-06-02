L’attore britannico ha dichiarato di non aver mai rinunciato a tenere per mano il suo fidanzato in pubblico, anche se ciò avrebbe potuto compromettere opportunità lavorative. La sua testimonianza è stata fatta durante un evento dedicato a riconoscimenti nel settore musicale e culturale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze professionali o reazioni specifiche, ma l’affermazione indica una scelta personale di visibilità e trasparenza riguardo alla propria relazione.

L’attore inglese, classe 1988, ha rivelato di aver provato una combinazione di tutte e tre le sensazioni elencate: «Credo ci siano tantissime sfumature», sono le frasi della star riportate da Hollywood Reporter. «In un certo senso, sento di essere stato in grado di conoscermi naturalmente fin da giovanissimo: la mia base è la fiducia in me stesso. Poi ovviamente ti ritrovi a dover fare i conti con storie e narrazioni che sono tipo ragnatele. E io, più mi avvicinavo a loro, più scoprivo la recitazione», ha sottolineato. «È proprio così che me ne sono subito innamorato». Era, insomma, una sensazione nuova. «In un mondo in cui devi adattare il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jonathan Bailey: «Non avrei mai rinunciato a tenere per mano il mio fidanzato in strada, anche a rischio di perdere opportunità di lavoro»

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