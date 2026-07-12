Un motociclista è rimasto ferito ieri mattina in un incidente avvenuto al bivio Borzaga, lungo la Bretella. Lo scontro ha causato il suo sbalzamento dalla moto, rendendo necessario l’intervento dell’elicottero. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure. Il centauro è stato trasferito in elicottero all’ospedale regionale di Torrette.

Sbalzato dalla moto dopo lo schianto al bivio Borzaga: arriva l’elicottero, centauro trasferito ad Ancona. È quanto avvenuto ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato per consentire il trasferimento del ferito all’ospedale regionale di Torrette. Nonostante la dinamica impressionante, le condizioni cliniche del motociclista sarebbero buone. Il trasferimento in elicottero è stato disposto in via precauzionale, soprattutto in considerazione della violenza dell’urto e della proiezione a distanza del centauro dopo l’impatto. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo del bivio Borzaga, in direzione Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora uno schianto: motociclista ferito lungo la Bretella

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Salgareda, si schiantano con la moto lungo l'argine del Piave: due morti

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