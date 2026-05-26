Ancora una sciagura stradale motociclista perde la vita in uno schianto contro un’auto

Notizia in breve

Martedì pomeriggio, un motociclista di 65 anni è morto in un incidente a Modigliana, lungo via Dalla Chiesa. La moto si è scontrata con un’auto, provocando il decesso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.