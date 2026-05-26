Ancora una sciagura stradale motociclista perde la vita in uno schianto contro un’auto
Martedì pomeriggio, un motociclista di 65 anni è morto in un incidente a Modigliana, lungo via Dalla Chiesa. La moto si è scontrata con un’auto, provocando il decesso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Sciagura stradale martedì pomeriggio nell'entroterra forlivese. Un motociclista di 65 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto a Modigliana lungo via Dalla Chiesa. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Quasi mille incidenti in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il motociclista ha perso la memoria dopo lincidente...
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