Ancora una sciagura stradale motociclista perde la vita in uno schianto contro un mezzo pesante

Martedì pomeriggio un motociclista di 65 anni è morto in un incidente a Modigliana, nell’entroterra forlivese. La vittima si è scontrata contro un mezzo pesante lungo via Dalla Chiesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sciagura stradale martedì pomeriggio nell'entroterra forlivese. Un motociclista di 65 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto a Modigliana lungo via Dalla Chiesa. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Quasi mille incidenti in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Il motociclista ha perso la memoria dopo lincidente...

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