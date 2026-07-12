Ancora una notte di sangue minorenne accoltellato | non è in pericolo di vita
Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un arma da taglio e ricoverato nel reparto di emergenza di un ospedale di Napoli. La ferita non è risultata essere grave e il minorenne non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto durante la notte, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto successo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 14 anni, è stato ricoverato nella notte al Cto di Napoli dove è giunto dopo aver riportato una ferita da arma da taglio. Il giovane è ancora in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono in corso le indagini della Polizia di Stato affidate agli uomini del commissariato Arenella. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Milano, pestano un ragazzo e lo accoltellano in Porta Romana: 4 minori arrestati
Notizie e thread social correlati
Notte di sangue a Reggio: 5 feriti e un 20enne in pericolo di vitaNella notte a Reggio, cinque persone sono rimaste ferite in due incidenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.
Accoltellato per difendere la titolare, il 23enne stabile ma ancora in pericolo di vitaUn giovane di 23 anni è stato accoltellato durante un episodio avvenuto in centro città nella notte tra lunedì e martedì.
Temi più discussi: San Lorenzo, raid di sangue nella notte: due giovani accerchiati e accoltellati dal branco; Notte di paura in carcere, due agenti aggrediti a pugni, calci e morsi. Il Sinappe: Così si mette a rischio la vita del personale; Ancora sangue in piazza Verdi a Bologna: lo riempie di insulti razzisti e poi lo accoltella; All’isola del libro L’alfabeto del Sangue.
CASTELLO DI MONTEFIORE CONCA RN LA ROCCA DEGLI ETERNI AMANTI SABATO 18 LUGLIO ORE 21 Sembra che, ancora oggi, fra queste mura Costanza e Ormanno si cerchino. In una notte di ottobre del 1378, il loro amore finí nel sangue e svaní facebook
Dev'esserci sempre un Stark a Winterfell era una parte della magia del sangue reddit
#contusdeforredda In un paesino della Sardegna viveva una donna con il marito e le loro due figlie. Un’estate l’uomo dovette assentarsi per alcuni giorni. Dormiva all’addiaccio con il gregge, mentre la moglie restò sola con le due figlie. Fu allora che accadde x.com
Scia di sangue a Siracusa: tre incidenti mortali in meno di un meseUn drammatico bilancio, che parla di tre incidenti stradali mortali in meno di un mese a Siracusa. Una scia di sangue che questa notte ha visto ancora una vita spezzata, in viale Epipoli, dove un uomo ... siracusaoggi.it
Sangue davanti a un bar a Trapani, mistero su una presunta aggressione nella notteMacchie di sangue sull'asfalto, ma nessuna vittima finora identificata. È avvolto nel mistero l'episodio avvenuto nella notte in via Conte Agostino Pepoli, a Trapani, dove questa mattina il titolare ... tp24.it