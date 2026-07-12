Ancora una notte di sangue minorenne accoltellato | non è in pericolo di vita

Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un arma da taglio e ricoverato nel reparto di emergenza di un ospedale di Napoli. La ferita non è risultata essere grave e il minorenne non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto durante la notte, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto successo.