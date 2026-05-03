Nella notte a Reggio, cinque persone sono rimaste ferite in due incidenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. Tra i feriti ci sono anche un giovane di 20 anni che si trova in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sugli scontri che si sono verificati nelle ore precedenti e stanno cercando di identificare i giovani coinvolti negli incidenti a Reggio e Montecchio.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i due scontri in poche ore?. Chi sono i giovani coinvolti negli incidenti di Reggio e Montecchio?. Perché la dinamica in via del Chionso è così critica?. Quali indagini stanno conducendo Polizia e Carabinieri sui due schianti?.? In Breve Scontro in via del Chionso coinvolge un uomo di 40 anni e tre giovani.. Secondo incidente a Montecchio in via Fratelli Cervi coinvolge un conducente di 24 anni.. Vigili del Fuoco intervengono per liberare il ventiquattrenna incastrato tra le lamiere dell'abitacolo.. I feriti sono stati trasportati d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Nuova.. Cinque persone sono rimaste ferite in via del Chionso a Reggio Emilia dopo un violento scontro tra due auto avvenuto alle 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue a Reggio: 5 feriti e un 20enne in pericolo di vita

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