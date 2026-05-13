Accoltellato per difendere la titolare il 23enne stabile ma ancora in pericolo di vita

Un giovane di 23 anni è stato accoltellato durante un episodio avvenuto in centro città nella notte tra lunedì e martedì. La vittima è stata colpita mentre cercava di difendere la titolare di un esercizio commerciale. Attualmente si trova in condizioni stabili, anche se il suo stato di salute resta ancora in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze.

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Prato, 13 maggio 2026 – Una città sotto shock per la brutale aggressione avvenuta in centro, nella notte tra lunedì e martedì. Il giovane cuoco di 23 anni che voleva di proteggere la sua titolare dal tentativo di rapina è ancora ricoverato in gravissime condizioni dopo la coltellata al torace sferrata, secondo gli inquirenti, da un sedicenne che ha raggiunto il cuore. Il giovane è stato rianimato sul posto, stabilizzato e poi trasportato all’ospedale Santo Stefano: le sue condizioni sono stabili ma è ancora a rischio vita. Una prima ricostruzione dei fatti. Secondo quanto appreso una prima ricostruzione dei fatti riporta all’una di notte del 12 maggio quando la titolare del ristorante Casa Targi, 34 anni, chiude il bandone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accoltellato per difendere la titolare, il 23enne stabile ma ancora in pericolo di vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prato, tenta di difendere una ragazza e viene accoltellato: 23enne ricoverato in condizioni criticheUn giovane di 23 anni risulta ricoverato in gravi condizioni al Santo Stefano di Prato, dopo esser stato accoltellato. Accoltellato per una lite, 31enne in pericolo di vitaE’ in pericolo di vita un uomo di 31 anni che la scorsa notte è stato accoltellato in piazzetta Montecalvario, a Napoli. Temi più discussi: Difende la collega dalle molestie e viene accoltellato: 23enne in gravissime condizioni a Prato; Accoltellato a Prato per difendere un collega, è ricoverato in gravi condizioni: fermati due sospettati; Accoltellato a Prato per difendere la collega, 23enne in fin di vita; Prato, accoltellato al cuore da un sedicenne che poi va a vantarsene al bar. Un 23enne è ricoverato in prognosi riservata perchè accoltellato nella notte in centro a #Prato: sembra abbia cercato di difendere un'amica da molestie. x.com I miei giocatori vogliono diventare Lincantropi e lanciare Cerimonia per ottenere i poteri da Licantropo senza svantaggi. reddit Accoltellato per difendere la titolare, il 23enne stabile ma ancora in pericolo di vitaVoleva proteggere la donna da una tentata rapina messa in atto da un sedicenne e da un uomo straniero entrambi fermati dalla polizia. La scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: i due sono ... lanazione.it Prato, 23enne accoltellato per difendere la collega dalle molestie: due fermati, uno ha 16 anniÈ ricoverato in gravissime condizioni il giovane di 23 anni che nella notte a Prato, in pieno centro storico della città, è stato vittima di una brutale aggressione tra le logge di piazza Mercatale. I ... unita.it