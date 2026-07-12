Ancora lui MotoGP la notizia dalla Germania poco fa | cosa succede

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP al Sachsenring, partendo dalla pole. Il pilota spagnolo della Ducati ha preso subito il comando e ha mantenuto il ritmo fino alla fine, arrivando primo. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni, con un vantaggio significativo sugli inseguitori. La gara si è conclusa con Marquez in testa, senza cambi di posizione nelle fasi finali.

Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania di MotoGP e conquista una netta vittoria sul circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha imposto il proprio ritmo fin dal primo giro, amministrando la gara fino alla bandiera a scacchi e consolidando la propria leadership. Marquez imprendibile, decisiva la caduta di Alex. Marquez ha preso subito il comando della corsa, senza lasciare spazio agli avversari. A favorire ulteriormente il suo successo è stata anche la caduta del fratello Alex Marquez, che fino a quel momento occupava la seconda posizione e sembrava l’unico in grado di seguirne il passo. Il successo consente al pilota Ducati di confermarsi protagonista assoluto della stagione, centrando un’altra vittoria su uno dei circuiti che storicamente gli ha regalato le maggiori soddisfazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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