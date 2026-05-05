A Garlasco si sono intensificati i controlli e le indagini nell’ambito di un procedimento penale collegato all’omicidio avvenuto nel 2007. La notizia più recente riguarda un’indagine bis che coinvolge un nome già noto nelle vicende giudiziarie. Le forze dell’ordine stanno esaminando nuovi elementi e svolgendo verifiche per fare chiarezza sulla vicenda che vedeva coinvolta una giovane donna.

Prosegue l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. La giornata odierna è dedicata agli interrogatori di Paola e Stefania Cappa, mentre per domani sono previste le audizioni di Andrea Sempio, attualmente unico indagato, e di Marco Poggi, fratello della vittima. Gli accertamenti puntano a chiarire alcuni passaggi rimasti controversi e a verificare la consistenza degli elementi emersi nelle più recenti consulenze tecniche. L’attenzione degli inquirenti si concentra anche sulle dichiarazioni rese nei giorni successivi al delitto e oggi riesaminate alla luce del nuovo filone d’indagine.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, poco fa la notizia bomba su Sempio: cosa succede

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