Stasi scagionato Garlasco la notizia poco fa | cosa succede

Nella giornata di oggi è stata diffusa una nota che annuncia l’assoluzione di Alberto Stasi nel caso di Garlasco. Secondo quanto riferito dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, le indagini che portarono alla sua condanna definitiva sono state oggetto di critiche e contestazioni. La notizia si aggiunge a uno sviluppo importante in un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica per anni.

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Il caso Garlasco torna a essere travolto da nuovi clamorosi sviluppi. Nell’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano emergono infatti pesanti critiche contro le indagini che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli investigatori milanesi, già anni fa sarebbero emersi elementi sufficienti per mettere seriamente in discussione la responsabilità dell’ex fidanzato della vittima, ma quelle piste sarebbero state sostanzialmente fermate dalla Procura di Pavia guidata all’epoca dal procuratore Mario Venditti. Il documento, firmato dal colonnello Antonio Coppola, non si limita a indicare gli elementi che oggi portano verso Andrea Sempio, ma analizza nel dettaglio le vecchie indagini, arrivando a demolire molti dei punti che avevano sostenuto la condanna di Stasi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Stasi scagionato”. Garlasco, la notizia poco fa: cosa succede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Agghiacciante”. Garlasco, la notizia su Stasi poco fa: cosa succedeIl caso del Omicidio di Chiara Poggi torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Garlasco, poco fa la notizia bomba su Sempio: cosa succedeProsegue l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Argomenti più discussi: Stasi scagionato: nell'informativa smontati l'indizio e il movente; Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo; Garlasco, la giustizia che non trova la verità e la rincorre: Sempio o Stasi?; Garlasco, Sempio cosa farà il 6 maggio? Ecco le carte della difesa: Deciderà il giorno prima se rispondere ai pm. Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit #Garlasco @fazzus @Rita_Cavallaro Vaff… si va a processo x.com