Un uomo di 26 anni, residente ad Ancona, è stato portato in ospedale dopo essere stato aggredito durante un episodio legato a un incontro con una escort. Secondo quanto riferito, la lite si sarebbe sviluppata all’interno di un appartamento del centro città, portando il giovane a scappare di casa scalzo e in mutande. La vicenda ha coinvolto anche un’aggressione, che ha richiesto l’intervento dei sanitari. La dinamica dei fatti è ancora oggetto di indagine.

ANCONA La serata piccante programmata con una escort in un appartamento al Piano è finita all’ospedale di Torrette per un 26enne d’origine africana, ma residente ad Ancona. Venerdì sera aveva raggiunto una escort contattata tramite un sito on line. Una volta all’interno dell’appartamento della donna, i due hanno raggiunto l’accordo economico sulla prestazione sessuale, ma dopo pochi minuti sono iniziati i primi contrasti. I fatti Il 26enne era intenzionato a fermarsi per più tempo a casa della squillo che invece ha subito cercato di stringere i tempi per ricevere altri clienti. La discussione è degenerata: la donna si è messa a urlare, arrivando al punto di alzare le mani sul cliente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Ancona, litiga con la escort e viene aggredito. Scappa di casa scalzo e in mutande

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