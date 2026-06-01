Due persone sono state denunciate dai carabinieri a Pavia per detenzione di droga a fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dopo una lite tra due individui, che hanno poi abbandonato l’abitazione. Durante un controllo, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti all’interno dell’appartamento. Nessuno è stato arrestato, ma sono state contestate le accuse di detenzione illecita di stupefacenti.

Pavia, 1 giugno 2026 – Due persone denunciate dai carabinieri per detenzione a fini di s paccio di sostanze stupefacenti. Uno in un controllo mirato alla stazione ferroviaria, l'altro come esito inaspettato di un intervento per lite domestica. Dissidio familiare. I militari sono infatti intervenuti in un'abitazione " per un dissidio familiare ", come spiegato nella nota diramata oggi, lunedì 1 giugno. L'allarme al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia lo aveva lanciato la donna, che evidentemente si sentiva minacciata dal compagno e aveva chiesto aiuto. In realtà la lite è durata poco, perché l'uomo, all'arrivo dei militari, si era già allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, litiga con la compagna e scappa: ma i carabinieri in casa trovano anche la droga

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