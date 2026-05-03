Litiga con l'autista di un bus a Pavia lo colpisce con un manganello e scappa in monopattino | 19enne denunciato

Lo scorso 29 aprile a Marcignago, in provincia di Pavia, un giovane di 19 anni ha aggredito un autista di un bus di linea. Dopo aver avuto un alterco con l’autista, il ragazzo lo ha colpito con un manganello e si è allontanato in monopattino. I carabinieri hanno identificato e denunciato il giovane per aver preso parte a questa vicenda.

I carabinieri hanno denunciato un 19enne per l'aggressione a un autista di pullman di linea avvenuta a Marcignago (Pavia) lo scorso 29 aprile. Il ragazzo, dopo una discussione, lo avrebbe colpito con un manganello mandandolo all'ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Marcignago, autista di Autoguidovie aggredito con un manganello durante una lite: denunciato 19enneMarcignago (Pavia), 3 maggio 2026 - È stato identificato, e denunciato in stato di libertà, il presunto responsabile dell'aggressione di un autista... Autista del bus sfregiato con lo smartphone, si costituisce l’aggressore: è minorenneIl giovane si è presentato accompagnato dai genitori in caserma dai carabinieri e ha ammesso le sue responsabilità in merito all'aggressione ai danni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Litiga con un autista di Autoguidovie, gli tira un pugno in faccia e lo manda in ospedale; Al volante di un SUV rubato in piena notte, prima l’inseguimento poi la fuga nei campi: rintracciato l’autista; Cassino - Contratti a termine per oltre dieci anni: disposto il risarcimento; Evasione fiscale da 166 milioni. Litiga con autista di un bus e lo aggredisce con un manganello, denunciatoDopo una discussione per questioni di viabilità, ha aggredito l'autista di un pullman di linea Autoguidovie che stava transitando nel comune di Marcignago (Pavia), vicino a Pavia, colpendolo con un ma ... ansa.it Litiga con un autista di Autoguidovie, gli tira un pugno in faccia e lo manda in ospedaleMarcignago, sfociato in un atto violento un diverbio per motivi di viabilità legato alla presenza di un monopattino ... ilgiorno.it Tutta sta gente che litiga, si guarda in cagnesco...funziona così...l'Italia è palesemente divisa, c'è chi odia ed adora la Meloni, la Schlein, Conte, Vannacci ecc. ecc. Ogni italiano la pensa a modo suo e da lì non si sfugge. Stamattina un barese ha urlato " non m - facebook.com facebook Dove sceglie il consumatore, lì si litiga: l’elezione di domicilio nella fase stragiudiziale come nuova frontiera del foro competente x.com