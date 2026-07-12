Ancona Arriva anche il portiere | Uccelletti A centrocampo Gatto | già dodici acquisti

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati due nuovi acquisti per la squadra di Ancona: un portiere e un centrocampista under. Il portiere è Uccelletti, mentre il centrocampista è Gatto, portando a dodici il totale degli acquisti finora effettuati. Entrambi sono giovani e rientrano nella categoria degli under, obbligatoria in serie D. La scelta di giocatori di alto profilo non è prevista, vista la normativa sulla composizione della rosa.

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Altri due arrivi in biancorosso: si tratta di due under, ma l’utilizzo dei giovani è obbligatorio, in serie D, e non è certo facoltativo sceglierli di alto profilo. D’altra parte i tifosi anconetani hanno conosciuto e apprezzato lo scorso anno il portiere Gregorio Salvati, classe 2005. Quest’anno gli under sono i nati nel 2006, 2007 e 2008 (e seguenti), tre giovani che dovranno portare il loro contributo alla causa dorica e farlo il meglio possibile. Ecco dunque che l’Ancona ha ufficializzato il portiere classe 2006 Gioele Uccelletti che in serie D ha già giocato con Follonica Gavorrano ma soprattutto con la Nuova Sondrio: "È un grande orgoglio e una forte responsabilità iniziare questa avventura con l’Ancona – queste le prime parole del portiere dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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