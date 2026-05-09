FC 26 RIFLESSI DA GATTO | L’EVOLUZIONE CHE TRASFORMA IL TUO PORTIERE IN UN MURO

Da imiglioridififa.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha presentato “Riflessi da gatto”, una nuova evoluzione esclusiva dedicata ai portieri. Questa funzione mira a migliorare le capacità di reattività e riflessi dei portieri, offrendo loro strumenti avanzati per intervenire in modo più efficace durante le partite. La novità si integra nel gioco e promette di rendere più difficile segnare contro un portiere potenziato, anche se meno noto.

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Una saracinesca tra i pali. EA Sports ha lanciato “Riflessi da gatto”, una nuova Evoluzione esclusiva per i portieri che promette di rendere imbattibili anche i numeri uno meno celebrati. Con un massiccio upgrade alla reattività e ai riflessi, questa sfida è pensata per chi vuole sicurezza totale nei momenti decisivi. Ecco come funziona e chi evolvere. Trovare il portiere perfetto in FC 26 è sempre una sfida, ma questa nuova Evoluzione potrebbe essere la soluzione definitiva. “Riflessi da gatto” offre potenziamenti mirati per migliorare l’istinto puro e la velocità d’uscita, permettendo a portieri con una valutazione massima di 90 OVR di fare il salto di qualità verso l’élite del gioco.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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