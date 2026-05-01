Calciomercato Inter Cristian Chivu prepara la rivoluzione a centrocampo I possibili acquisti e addii

L'interesse dell'Inter per i centrocampisti Curtis Jones e Manu Koné si fa sempre più concreto, con trattative in corso per rinforzare la mediana. Nel frattempo, alcuni giocatori come Mkhitaryan e Frattesi sono stati comunicati come partenti dal club. La società sta predisponendo una serie di mosse per modificare il reparto, con possibili acquisti e cessioni in vista della prossima stagione.

Mercato Inter, Alessandro Bastoni apre al Barcellona, ma lo scoglio è la valutazione del club. Le parole di Moretto Pavard torna all’Inter: il difensore rientra dal Marsiglia ma non resterà a Milano. La situazione Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Cristian Chivu prepara la rivoluzione a centrocampo. I possibili acquisti e addii Notizie correlate Calciomercato Inter, Ausilio prepara la rivoluzione: lui l’obiettivo primario, possibili tre cessioni pesantidi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Piero Ausilio prepara la rivoluzione estiva: Koné primo obiettivo, in tre possono salutare. Leggi anche: Stankovic torna, Calha può restare, tre possibili addii: Inter, come cambia il centrocampo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, il piano per Stankovic: le parole di Chivu e la strategia per la recompra; Calciomercato Inter, Frattesi può partire: due club di Serie A su di lui; Calciomercato Inter, dalla Roma non solo Koné, anche Ndicka nel mirino; Inter-Parma pronostico e quote, la chicca dell'esperto. Supermarket Inter: via libera da Chivu per alcune cessioni pesantiAll'Inter si lavora non solo sugli acquisti, ma anche su alcune cessioni importanti, già approvate dal confermato rumeno. sportal.it Mercato Inter, Chivu sogna il grande colpo: dipende tutto dal Real MadridL'Inter vuole regalare a Cristina Chivu un grande colpo nel mercato estivo: per il calciatore dipende tutto dal Real Madrid. spaziointer.it Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook