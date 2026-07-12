Un uomo ha ucciso la compagna con un coltello, ma la Procura di Ancona non lo ha qualificato come femminicidio. Il pubblico ministero Rosario Lioniello ha presentato le accuse, decidendo di non applicare questa specifica definizione legale al caso. La decisione si basa sulla valutazione degli elementi raccolti durante le indagini. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che si è concluso con la morte della donna.

La legge a volte si applica e a volte si interpreta. Per il delitto di Loreto, il pm della Procura di Ancona, Rosario Lioniello, ha formulato la contestazione di omicidio volontario aggravato e non quella di femminicidio nei confronti di Sami Khemaies, 39 anni, tunisino, reo confesso del delitto di Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia, la sua ex compagna.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ammazza la compagna con il coltello. Ma per la Procura non è femminicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

80enne uccide la moglie e si toglie la vita - Vita in diretta 23/01/2026

Notizie e thread social correlati

Gina massacrata con il coltello da pallo dal marito che non ha mai denunciato. «Ma non è un femminicidio»Una donna di 33 anni è stata uccisa con coltellate dal marito, che non ha mai presentato denuncia.

Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestatoUn uomo di 32 anni, residente nella zona di Romano di Lombardia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la propria ex...

Argomenti più discussi: Omicidio a Loreto, entra in casa della ex e l'ammazza a coltellate. Arrestato nordafricano dopo la lite con Luigia, la madre di suo...; Femminicidio in ospedale in Versilia: uccide la ex moglie e si toglie la vita buttandosi dalla finestra; Volvera: litiga con la moglie e tenta di strangolarla. Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio; A 92 anni evade per andare a fare una passeggiata sul Lago Maggiore: aveva sparato alla badante.

Ammazza le nutrie con un click! Dopo i 60mila esemplari abbattuti in un anno, in Veneto arriva l’app per velocizzare lo stermino x.com

[Spoilers Extended]. Hot Take: Aegon II ha completamente vinto la guerra personale contro Rhaenyra reddit