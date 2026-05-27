Un uomo di 32 anni, residente nella zona di Romano di Lombardia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la propria ex compagna. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando il 32enne si è presentato nell’abitazione dell’ex partner e ha estratto l’arma. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato l’uomo. È accusato di maltrattamenti in famiglia.

IL FERMO. Un uomo di 32 anni, residente nella zona di Romano di Lombardia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato nella notte del 23 maggio, dopo una richiesta d’aiuto arrivata intorno alle 2.30 al numero unico di emergenza 112 dall’abitazione della coppia. Durante la telefonata, interrotta improvvisamente, gli operatori della centrale operativa hanno sentito rumori riconducibili a una lite e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento. I militari della Stazione di Romano di Lombardia, inviati dalla Compagnia di Treviglio, hanno raggiunto l’abitazione e già dall’esterno hanno udito urla e toni concitati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestato

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