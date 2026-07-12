Le piattaforme offshore dell'Adriatico di Eni sono considerate oggi un esempio di sostenibilità ambientale. Secondo un rappresentante, queste strutture combinano pratiche di economia circolare, creano posti di lavoro e contribuiscono alla tutela della biodiversità nella zona. La loro presenza viene descritta come un elemento che favorisce lo sviluppo sostenibile del territorio.

”Le piattaforme offshore dell'Adriatico sono oggi un motore di sostenibilità per il territorio, perché coniugano economia circolare, occupazione e tutela della biodiversità". Ad affermarlo è Stefano Carbonara, Responsabile Distretto Centro Settentrionale di Eni, intervenendo alla Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. "Le piattaforme sono vere e proprie isole di biodiversità, protette dalla pesca e dalla navigazione, mentre il recupero della cozza selvaggia genera occupazione stabile e valorizza una risorsa che in passato veniva considerata uno scarto. Un modello reso possibile dalla collaborazione con il territorio e con il Comune di Ravenna, che si inserisce perfettamente nel percorso della città come Capitale Italiana del Mare", ha così concluso Stefano Carbonara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ambiente, Carbonara: Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità

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