Eni pronta a estrarre più gas dalla Sicilia | autorizzato il nuovo pozzo offshore Gemini
Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'apertura di un nuovo pozzo offshore nel sistema Argo-Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia. L'estrazione di gas da parte di Eni nel giacimento, avviato ad agosto 2024, potrà così aumentare grazie a questa autorizzazione. La società intende estrarre più gas dalla regione, ampliando le capacità di produzione nel sito.
Eni è pronta a estrarre più gas in Sicilia. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato il nuovo pozzo offshore, che si prepara così a entrare nel sistema Argo-Cassiopea, il giacimento avviato da Eni nel Canale di Sicilia nell’agosto 2024. Si chiama Gemini 1 e ricade. 🔗 Leggi su Today.it
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