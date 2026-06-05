Eni pronta a estrarre più gas dalla Sicilia | autorizzato il nuovo pozzo offshore Gemini

Eni è pronta a estrarre più gas in Sicilia. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato il nuovo pozzo offshore, che si prepara così a entrare nel sistema Argo-Cassiopea, il giacimento avviato da Eni nel Canale di Sicilia nell’agosto 2024. Si chiama Gemini 1 e ricade. 🔗 Leggi su Today.it

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