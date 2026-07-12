Altro che Tinder un utente su otto ha usato LinkedIn per trovare l'amore | l'indagine
Un sondaggio negli Stati Uniti indica che il 12% delle persone ha trovato l’amore su LinkedIn. La piattaforma, solitamente usata per scopi professionali, sta diventando un luogo di incontri, mentre le app di incontri tradizionali perdono utenti. La trasparenza e la percezione di affidabilità dei profili di LinkedIn sono tra le ragioni di questa tendenza.
Un recente sondaggio USA rivela che circa il 12% del campione intervistato ha trovato l'amore su LinkedIn. Mentre le tradizionali app di dating perdono terreno, la piattaforma dei professionisti conquista gli utenti offrendo profili percepiti come più trasparenti, affidabili e compatibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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