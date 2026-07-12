Altro che Tinder un utente su otto ha usato LinkedIn per trovare l'amore | l'indagine

Notizia in breve

Un sondaggio negli Stati Uniti indica che il 12% delle persone ha trovato l’amore su LinkedIn. La piattaforma, solitamente usata per scopi professionali, sta diventando un luogo di incontri, mentre le app di incontri tradizionali perdono utenti. La trasparenza e la percezione di affidabilità dei profili di LinkedIn sono tra le ragioni di questa tendenza.