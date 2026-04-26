Chi è Domenico Rocca l'assistente arbitrale che ha provocato l'indagine su Rocchi con una lettera

Domenico Rocca, assistente arbitrale di 42 anni proveniente da Pizzo, ha scritto una lettera in cui ha denunciato irregolarità nel sistema arbitrale. La comunicazione ha portato all'apertura di un'indagine su un altro arbitro, coinvolgendo le autorità competenti. Rocca si è fatto conoscere per aver messo nero su bianco le sue preoccupazioni riguardo a presunte anomalie nel settore.

Domenica Rocca, 42 anni, originario di Pizzo (in provincia di Vibo Valentia), è il fischietto che nella lettera-denuncia segnalò le storture all'interno del sistema del mondo arbitrale. Sui social oggi scrive: "Chi di spada ferisce, di spada perisce". E un altro ex assistente aggiunge: "Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e condiviso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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La sua lettera-denuncia, precedentemente archiviata dalla giustizia sportiva, è finita adesso sotto la lente degli inquirenti ed è oggetto del dossier sul tavolo dei pm. Chi è Domenico Rocca: https://fanpa.ge/cx4yl - facebook.com facebook

Dalla lettera di Domenico Rocca, ex guardalinee, da cui è partita l'inchiesta su #Rocchi. Sul sistema delle valutazioni: "Arbitri che minacciano di morte giocatori, che vengono a contatto fisico con gli stessi, arbitri che insultano propri colleghi " e "rimangono in o x.com