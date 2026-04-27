L'indagine su Rocchi con l'Inter nel capo d'accusa è iniziata prima dell'esposto di Rocca | intercettazioni possibili

La Procura di Milano ha richiesto una proroga delle indagini relative a un ufficiale di gara coinvolto in un procedimento che riguarda anche un club di calcio. L’indagine, avviata prima della presentazione di un esposto, si basa anche su intercettazioni telefoniche che potrebbero essere oggetto di analisi. La richiesta di estendere i tempi di indagine è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari.

La richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura milanese al GIP significa che l'inchiesta penale su Gianluca Rocchi, con l'accusa di aver "combinato" designazioni arbitrali favorevoli all'Inter, va avanti da oltre un anno, dunque da prima dell'esposto dell'ex assistente Domenico Rocca (22 maggio 2025) e soprattutto prima del 2 aprile 2025, giorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan che sarebbe stato lo scenario della vicenda. La conseguenza è che negli atti potrebbero essere presenti come fonti dell'indagine intercettazioni telefoniche o ambientali disposte in precedenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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