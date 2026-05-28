Rapine armati di coltelli | arrestata una banda di cinque giovani | VIDEO

Una banda di cinque giovani, tutti tra i 19 e i 22 anni e di origine egiziana, è stata arrestata. Sono sospettati di aver commesso diverse rapine nel centro di Bologna nel mese di ottobre. I rapinatori armati di coltelli avrebbero messo a segno vari colpi in rapida successione. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i cinque individui sulla base di elementi investigativi raccolti nelle zone interessate.

Un gruppo di cinque giovanissimi, tutti di origine egiziana e tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni, è stato ritenuto gravemente indiziato per una serie di rapine avvenute nel centro città di Bologna durante lo scorso mese di ottobre. Si tratta di rapine tutte simili nelle dinamiche e tutte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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