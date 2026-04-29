La coppia amante delle lame | lui e lei passeggiata in strada armati di coltelli

Durante un normale controllo di polizia in via Solferino a Brescia, gli agenti si sono imbattuti in una coppia che, alla loro vista, ha manifestato un evidente stato di agitazione. La coppia, armata di coltelli, si trovava in strada e sembrava essere coinvolta in comportamenti sospetti. La scena ha attirato l’attenzione degli ufficiali, che hanno deciso di intervenire per approfondire la situazione.

A volte basta uno sguardo per capire che qualcosa non va. È quello che è successo in via Solferino a Brescia, dove gli agenti della Polizia di Stato – impegnati nei consueti controlli del territorio – si sono trovati di fronte a una coppia che, alla vista delle Volanti, ha mostrato un'agitazione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Donna sposata mette fine alla relazione con l'amante a Catania, lui tenta di investire lei e il maritoEseguito a Catania un arresto per atti persecutori e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Leggi anche: Agguato in strada: coppia aggredisce l’ex marito di lei Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pechino Express 2026, tra ragni e scorpioni la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO; Giampaolo Morelli e Claudia Gerini presentano a RTL 102.5 il film L’amore sta bene su tutto; L'amante accusato di violenza sessuale, nel frattempo viene arrestato e condannato per spaccio; Denuncia l'amante per violenza sessuale. Lui, a processo, nega: Nessun abuso. Piani per il weekend Risolvere un omicidio Una coppia amante dei murder mysteries, crede di aver visto un delitto e ora vuole scovare l’assassino! Il Delitto del 3° Piano ti aspetta nei The Space Cinema https://tinyurl.com/43dw7pjm - facebook.com facebook