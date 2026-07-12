Allarme bomba | basilica di Olbia circondata arrivano cinofili e artificieri ma era Allarme pompa

La basilica di San Simplicio a Olbia è stata evacuata e l’area transennata a causa di un falso allarme bomba. Dopo l’arrivo di artificieri e cinofili, le verifiche hanno confermato che il messaggio automatico “allarme pompa” dell’impianto sotterraneo è stato scambiato per un allarme bomba. Non sono stati riscontrati rischi o ordigni esplosivi. La situazione è tornata alla normalità una volta chiarito l’equivoco.

La basilica di San Simplicio è stata fatta evacuare e l'area attorno transennata ma dopo le verifiche degli artificieri si è scoperto che era un falso allarme: il messaggio automatico "allarme pompa" dell'impianto sotterraneo scambiato per "allarme bomba". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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