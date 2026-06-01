Cimici dei Platani l'allarme di Gennaro Capodanno | Al Vomero allarme inascoltato

Notizia in breve

Sul quartiere Vomero si registrano segnalazioni di un aumento di cimici dei platani, con alcune aree che mostrano piante infestate. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e ex presidente di circoscrizione, ha lanciato un allarme, affermando che le richieste di intervento sono state ignorate. La presenza degli insetti è diventata evidente in diverse zone, con piante che presentano foglie danneggiate e insetti visibili.