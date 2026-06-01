Cimici dei Platani l'allarme di Gennaro Capodanno | Al Vomero allarme inascoltato
Sul quartiere Vomero si registrano segnalazioni di un aumento di cimici dei platani, con alcune aree che mostrano piante infestate. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e ex presidente di circoscrizione, ha lanciato un allarme, affermando che le richieste di intervento sono state ignorate. La presenza degli insetti è diventata evidente in diverse zone, con piante che presentano foglie danneggiate e insetti visibili.
La denuncia del presidente del Comitato Valori collinari e già presidente della Circoscrizione Vomero: "Grave negligenza che compromette la salute pubblica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
“Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del CotugnoA Napoli si registra un aumento dei casi di epatite A, con circa dieci pazienti al giorno che si presentano al pronto soccorso, secondo...
Strage di cani randagi in Kazakistan, l’OIPA lancia l’allarme: “Fermate il massacro”In Kazakistan sono stati segnalati episodi di violenza e uccisioni di cani randagi, con un aumento delle segnalazioni di abusi di animali.