Alexander Zverev ha superato Jiri Lehecka in due giorni e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon, la prima volta in carriera. Dopo la vittoria, ha dichiarato di credere di poter battere Fritz e ha affermato che il suo torneo non finisce qui. La partita contro Lehecka si è conclusa con una vittoria in tre set, dopo aver ripreso il match sospeso. Ora, Zverev affronterà Fritz nelle prossime fasi del torneo.

Ci sono voluti due giorni ad Alexander Zverev per battere Jiri Lehecka e qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale di Wimbledon. Il tedesco è riuscito a superare il ceco con il punteggio di 4-6 5-7 6-3 6-7, in una sfida spalmata in due giorni a causa del coprifuoco londinese (delle ore 23) che aveva sospeso ieri il confronto quando Zverev era avanti già di due set. Oggi sul campo centrale la partita è ripresa con un ritmo meno elevato ed un equilibrio minore. Lehecka è infatti riuscito a conquistare il terzo set ed a portare la partita al tie break nel quarto, dove però Zverev ha avuto la meglio. Il vincitore del Roland Garros, nel suo primo quarto di finale all’All England Club, affronterà Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alexander Zverev nei quarti a Wimbledon: “Il mio torneo non finisce qui, credo di poter battere Fritz”

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