Alexander Zverev ribadisce | C’è un grande divario tra Sinner e il resto dei giocatori ma io devo credere di poter vincere

Notizia in breve

Alexander Zverev ha affermato che esiste un divario significativo tra il suo livello e quello di Sinner, ma ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di vincere. Dopo aver vinto il primo turno del Roland Garros 2026 con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, il tennista ha commentato la situazione attuale del torneo e ha espresso fiducia nelle sue capacità nonostante le differenze evidenti tra i giocatori.