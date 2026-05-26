Alexander Zverev ribadisce | C’è un grande divario tra Sinner e il resto dei giocatori ma io devo credere di poter vincere
Alexander Zverev ha affermato che esiste un divario significativo tra il suo livello e quello di Sinner, ma ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di vincere. Dopo aver vinto il primo turno del Roland Garros 2026 con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, il tennista ha commentato la situazione attuale del torneo e ha espresso fiducia nelle sue capacità nonostante le differenze evidenti tra i giocatori.
Dopo un esordio convincente al Roland Garros 2026, chiuso con il netto successo per 6-3 6-4 6-2 sul francese Benjamin Bonzi, Alexander Zverev è tornato a parlare di un tema che negli ultimi mesi accompagna con continuità il circuito ATP: la superiorità attuale di Jannik Sinner rispetto alla concorrenza. Il tedesco, che al secondo turno affronterà Tomas Machac, ha voluto chiarire ulteriormente il proprio pensiero dopo le dichiarazioni rilasciate nel podcast “MacZone”, condotto da John McEnroe e Patrick McEnroe. Un intervento nato anche dall’esigenza di evitare interpretazioni distorte delle sue parole, finite al centro del dibattito nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alexander Zverev Sinner is much better than Alcaraz
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