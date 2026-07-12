I vicini hanno riferito di aver sentito urla e schiamazzi provenire dall’appartamento al ottavo piano di un condominio in via Parini, Corsico, nel pomeriggio di mercoledì. Durante le telefonate di segnalazione, hanno descritto una lite furiosa tra l’uomo e qualcuno all’interno. Giovedì mattina, il cadavere di un uomo è stato scoperto in casa, con un coltello insanguinato accanto.

I vicini hanno spesso sentito Alessio Borelli litigare con qualcuno nel suo appartamento, un bilocale all'ottavo piano del condominio di via Parini 11 a Corsico, dove ieri è stato trovato il suo cadavere ormai in stato di decomposizione con accanto un coltello insanguinato. Il corpo presentava segni che potrebbero essere compatibili con uno strangolamento ma date le condizioni degradate della salma, sarà l'autopsia a determinarlo. Di certo l'appartamento era a soqquadro quando sono entrati vigili del fuoco e carabinieri, che hanno trovato il corpo nella zona giorno della casa. https:www.ilgiorno.itvideocorsico-un-uomo-trovato-morto-in-casa-si-indaga-per-omicidio-a2d3b1b9 Sentiti i vicini e i conoscenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: ascoltati vicini e conoscenti sulla lite furibonda di mercoledì

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Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: killer in fuga

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