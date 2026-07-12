Si sostiene che le criptovalute e la tecnologia blockchain abbiano radici storiche molto più antiche di quanto si pensi, risalendo a circa quattro secoli fa. Secondo alcune interpretazioni, l'idea di moneta digitale avrebbe un collegamento con pratiche finanziarie del passato, quando si utilizzava il denaro in modo innovativo e diverso rispetto alle monete fisiche. Questa prospettiva collega le moderne valute digitali a un patrimonio di metodi di scambio e investimento molto più remoto.

Criptovalute, blockchain. Se ne parla spessissimo e più di qualcuno utilizza le valute digitali per investire. Eppure, pochi sanno che ciò che viene percepito come futuro ha un cuore antichissimo. Ce lo spiega Alessandro Marzo Magno nel suo ultimo saggio L’invenzione dei soldi. Quando la finanza parlava italiano, edito da Laterza, un viaggio che parte da Carlo Magno, che con il suo denaro d’argento pose fine ai secoli del baratto, e ci accompagna nelle piazze di Firenze, Venezia e Genova per assistere all’esplosione dei fiorini e dei ducati, i veri "dollari" del Medioevo, ma anche degli scudi di marco, i "Bitcoin di quattrocento anni fa", i cui inventori sono i nientemeno che banchieri genovesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Marzo Magno: "Il denaro parlava italiano. E lanciammo i “bitcoin“ quattrocento anni fa"

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