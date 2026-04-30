‘Racconto di Alessandro Magno’ | un viaggio nel tempo nell’arte nelle religioni e nelle culture

Domenica 3 maggio alle 11 si terrà presso la Sala delle Carte Geografiche di Palazzo Costabili, anche chiamato ‘di Ludovico il Moro’, uno spettacolo intitolato ‘Racconto di Alessandro Magno’. L’evento propone un viaggio tra arte, religioni e culture legate alla figura storica di Alessandro Magno, attraverso narrazioni e rappresentazioni che si svolgeranno in un ambiente storico e culturale di grande valore.

Domenica 3 maggio alle ore 11, presso la Sala delle Carte Geografiche di Palazzo Costabili detto ‘di Ludovico il Moro’ andrà in scena il ‘Racconto di Alessandro Magno’. Lo spettacolo è un viaggio nel tempo, nell’arte, nelle religioni e nelle culture che condurrà lo spettatore alla scoperta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Vita in IRAN Ecco come vivono davvero le donne in Iran! Notizie correlate Al MUDEC il Carnevale diventa viaggio nelle culture del mondoNel cuore di via Tortona, sabato 21 febbraio il MUDEC propone un Carnevale diverso. “Arezzo: L’Oro e l’Arte. Viaggio nelle radici del Made in Italy”Il 15 aprile di ogni anno si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, la ricorrenza, fissata nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alpha Test lancia ON: il nuovo marchio di varia; Dal papiro al manoscritto, poi il libro vinse; Tornano dagli USA 337 beni rubati, Giuli: La cultura non si perde - Radio Studio90 Italia; Quaderni di San Giorgio, la Fondazione Cini rilancia la storica pubblicazione dopo 47 anni. Gli speciali di Laura Pepe su Alessandro Magno, figura mitica senza tempoIl mito di Alessandro Magno è ancora molto interessante da diversi punti di vista. Per questo val la pena seguire le tre serate che Focus gli dedica (domenica 14, 21, 28): «Alessandro Magno oltre la ... corriere.it 50 anni di Radio Popolare al Parlamento Europeo: libertà, comunità, indipendenza Da Strasburgo il racconto di Alessandro Principe #radiopopolare #radiopopolare50e50 #parlamentoeuropeo - facebook.com facebook