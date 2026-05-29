Non lasciamo respirare i detenuti | chiesta l'archiviazione per Delmastro su frasi shock

Notizia in breve

È stata proposta l’archiviazione per un avvocato coinvolto in un procedimento disciplinare, relativo a frasi pronunciate nel 2024. I giudici hanno stabilito che le dichiarazioni, considerate dure, erano rivolte a un’espressione politica contro la mafia e non avevano l’intento di attaccare i detenuti. La richiesta di archiviazione riguarda le affermazioni fatte in quel periodo e la loro interpretazione nel contesto delle dichiarazioni pubbliche dell’avvocato.