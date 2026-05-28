torna ingranaggi festival musica e fotografia nei luoghi del lavoro

Quattro aziende del territorio aprono le porte per l'Ingranaggi Festival, portando musica e fotografia nei luoghi di lavoro. Gli spazi aziendali ospitano eventi dedicati alla creatività giovanile, con concerti e mostre fotografiche. L’iniziativa si svolge in diverse sedi, coinvolgendo artisti emergenti e pubblico locale. La manifestazione si concentra su attività culturali dentro ambienti aziendali, senza interventi di altri enti o figure pubbliche.

Quattro aziende del territorio aprono le proprie porte alla musica e alla creatività giovanile. Prende il via nei prossimi giorni la dodicesima edizione di Ingranaggi, il festival organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’associazione Filmeeting, che gestisce Radio Sonora. La rassegna rientra in AvvistaMenti, progetto inserito nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite i fondi europei Fesr e Fse+. Il primo appuntamento è fissato per oggi, giovedì 28 maggio alle 19 a Conselice, negli spazi della Tecnoagri in via Marconi 49. Sul palco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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