Nuova edizione Festival Lirico dei Teatri | tappe imperdibili a Tindari e Taormina
Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra torna con una nuova edizione che coinvolge le città di Tindari e Taormina. Dopo aver registrato circa 70.000 presenze nella passata edizione, la manifestazione si svolgerà dal 12 luglio al 18 settembre, con oltre quaranta spettacoli programmati. L’evento si svolge in ambienti storici e utilizza i teatri di pietra come cornice naturale per rappresentazioni liriche di vario genere, offrendo un’esperienza che unisce musica e paesaggi antichi.
Dopo il trionfo delle 70.000 presenze della scorsa edizione, l’emozione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si riaccende per un battito unico e un’esperienza che travolge la storia, proponendo oltre quaranta eventi dal 12 luglio al 18 settembre in un autentico abbraccio di mito ed incanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
XXI Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano
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L’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra inaugura la sua sezione operistica nel segno del mito. Il 18 luglio, alle 21, il Teatro Greco di Siracusa accoglie una nuova produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi che si staglia come l'unico titolo operisti - Facebook facebook
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