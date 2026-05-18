Nuova edizione Festival Lirico dei Teatri | tappe imperdibili a Tindari e Taormina

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra torna con una nuova edizione che coinvolge le città di Tindari e Taormina. Dopo aver registrato circa 70.000 presenze nella passata edizione, la manifestazione si svolgerà dal 12 luglio al 18 settembre, con oltre quaranta spettacoli programmati. L’evento si svolge in ambienti storici e utilizza i teatri di pietra come cornice naturale per rappresentazioni liriche di vario genere, offrendo un’esperienza che unisce musica e paesaggi antichi.

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