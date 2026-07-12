L’Off Season della Cigarini e Costa Academy si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto nel complesso del Cere. Il percorso prevede un allenamento di perfezionamento tecnico e preparazione fisica di alto livello, rivolto ai giovani calciatori in vista della prossima stagione. L’iniziativa si inserisce nel calendario della scuola di formazione calcistica, che quest’anno ha deciso di proporre questa fase di preparazione intensiva durante il periodo estivo.

Si chiama ‘Off season’ ed è un percorso di perfezionamento tecnico e di preparazione fisica di alto livello in vista della nuova stagione calcistica. È questa l’ultima iniziativa lanciata dalla ‘ Cigarini e Costa football Academy ’ che si terrà nella bellissima cornice del ‘ Cere ’ a partire dal 20 luglio e fino al 7 agosto. Gli iscritti – ragazze e ragazzi dal 2011 in poi e che saranno suddivisi in due fasce (dai 15 ai 19 anni oppure ‘over’) – potranno usufruire di un programma personalizzato in cui saranno abbinati il lavoro tecnico sul campo e quello di potenziamento e condizionamento, in palestra. "Dopo una breve valutazione iniziale delle capacità dell’atleta, studieremo un percorso personalizzato che possa migliorare le capacità tecniche, ma anche prevenire gli infortuni – spiega Cigarini sui canali ufficiali dell’Academy -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via l’Off Season della ’Cigarini e Costa Academy’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Academy, tre giorni dedicati ai giovani con l’AcademyTre giorni di Open Day alla Castelfidardo Academy, iniziati ieri e in programma fino a giovedì.

WWE: L’assurdo caso di Carlee Bright, presente al via della season 3 di LFG, ma licenziata due giorni faLa terza stagione di LFG è iniziata questa notte, ma il debutto è stato segnato da un episodio particolare.

Argomenti più discussi: Al via l’Off Season della ’Cigarini e Costa Academy’; Claudio Buratti, le insidie del NIL e del recruitment internazionale; Da Sinner a Djokovic, i metodi di allenamento che ispirano Wimbledon; L’arrivederci dei Cavalieri. Le basi per la stagione top.

Sunderland's push for Muharemovic. The English club has put on the table a five-year contract worth 3.5 million euros net per season to convince the player. Next week, the official offer will be presented to Sassuolo to kick off the negotiations. x.com

104 giorni fino all'inizio - Discussione sulla off-season | 9 luglio 2026 reddit

Al via l’Off Season della ’Cigarini e Costa Academy’Si chiama ‘Off season’ ed è un percorso di perfezionamento tecnico e di preparazione fisica di alto livello in ... ilrestodelcarlino.it