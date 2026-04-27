WWE | L’assurdo caso di Carlee Bright presente al via della season 3 di LFG ma licenziata due giorni fa

La terza stagione di LFG è iniziata questa notte, ma il debutto è stato segnato da un episodio particolare. Una delle partecipanti, presente al primo episodio, è stata licenziata due giorni dopo il suo inserimento. La donna aveva partecipato alle riprese e alle attività del programma, ma è stata rimossa dal cast in tempi molto rapidi. La vicenda ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Questa notte ha preso il via la terza stagione di LFG, una sorta di reality show dove giovani talenti, ma anche vecchie conoscenze, si sfidano per ottenere un contratto ad NXT guidati da coach esperti come Booker T, Bubba Ray, The Undertaker (assente in questa terza stagione) e da questa stagione anche Kevin Owens e Natalya. Nei giorni scorsi ha destato stupore il licenziamento da NXT di Tyra Mae Steel, ex olimpionica e vincitrice della prima stagione dello show, ma un altro licenziamento sorprendente è emerso nelle scorse ore. Chiarimento necessario. La lista dei licenziamenti post-WrestleMania quest’anno è stata molto lunga includendo anche atleti di NXT e Evolve, ma un nome era sfuggito ai giornalisti: si tratta di Carlee Bright vista anni fa ad NXT e poi ad Evolve con l’ultimo match televisivo combattuto lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’assurdo caso di Carlee Bright, presente al via della season 3 di LFG, ma licenziata due giorni fa Notizie correlate Pam Bondi licenziata da Trump, ma rischia di dover deporre al Congresso sul caso Epstein(Adnkronos) – Silurata da Donald Trump dalla guida del dipartimento di Giustizia, Pam Bondi rischia di dover deporre lo stesso sotto giuramento al... Due giorni di gusto, torna in centro storico 'Il cibo è chi lo fa'. Ma cambia piazzaLa manifestazione ‘Il cibo è chi lo fa’, mercato del gusto caratterizzato dalle tipiche bancherelle di legno sul Listone, per l'edizione primaverile...