Academy tre giorni dedicati ai giovani con l’Academy

Una tre giorni di Open Day per il Castelfidardo Academy. Iniziati ieri per terminare giovedì, sotto la guida attenta del responsabile Mauro Bertarelli. L’obiettivo dell’iniziativa? "Offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita tecnica, tattica e umana all’interno di un ambiente sano, stimolante e guidato da uno staff tecnico altamente qualificato e di assoluto livello per la categoria" fanno sapere dalla società del presidente Maximiliano Ciucciomei. Ieri è stata una giornata dedicata agli Allievi (ragazzi nati negli anni 2010 e 2011). Domani i più piccoli e la scuola calcio: sarà il turno degli Esordienti (20142015) e dei Pulcini (201620172018). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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