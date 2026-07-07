Academy tre giorni dedicati ai giovani con l’Academy
Tre giorni di Open Day alla Castelfidardo Academy, iniziati ieri e in programma fino a giovedì. L’evento coinvolge i giovani e si svolge sotto la direzione del responsabile Mauro Bertarelli.
Una tre giorni di Open Day per il Castelfidardo Academy. Iniziati ieri per terminare giovedì, sotto la guida attenta del responsabile Mauro Bertarelli. L’obiettivo dell’iniziativa? "Offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita tecnica, tattica e umana all’interno di un ambiente sano, stimolante e guidato da uno staff tecnico altamente qualificato e di assoluto livello per la categoria" fanno sapere dalla società del presidente Maximiliano Ciucciomei. Ieri è stata una giornata dedicata agli Allievi (ragazzi nati negli anni 2010 e 2011). Domani i più piccoli e la scuola calcio: sarà il turno degli Esordienti (20142015) e dei Pulcini (201620172018). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Wirral Deen Centre | Tawheed Academy Hifdh Graduation Ceremony 2026
Notizie e thread social correlati
Progetto, giovani e fuoriquota dell'academy: i segreti dell'Atalanta U23 abbonata ai playoffL'Atalanta U23 ha raggiunto la fase promozione dei playoff, confermando la costanza del suo percorso.
Donizetti Academy 2026: uno spettacolo dai giovani per i giovani sul tema della sicurezzaA Bergamo, cinque scuole si sono esibite in uno spettacolo dedicato ai giovani, con circa 500 studenti presenti in sala.
Argomenti più discussi: Academy, tre giorni dedicati ai giovani con l’Academy; Siena, il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026; Roma: Atac, 482 candidature per academy autisti a tre giorni da scadenza bando; Tre giorni sui pedali: al Colle delle Finestre tutto il mondo del ciclismo.
24, 25, 26 Luglio, l’eccellenza nell’insegnamento dell’ecografia nuovamente disponibile in Italia, in particolare a Crema. I migliori ecografi Esaote per tre giorni interamente dedicati all’apprendimento di questa metodica che sta diventando sempre più indispen facebook
Academy, tre giorni dedicati ai giovani con l’AcademyUna tre giorni di Open Day per il Castelfidardo Academy. Iniziati ieri per terminare giovedì, sotto la guida attenta ... ilrestodelcarlino.it